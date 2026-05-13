محمد شبانة: الزمالك يحتاج للتركيز الكامل.. وأتمنى ليلة بيضاء بالتتويج بالكونفدرالية

أكد الإعلامي محمد شبانة أهمية تركيز لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC: "أنتظر من معتمد جمال واللاعبين كل التركيز، فمثل هذه المباريات تحتاج إلى تركيز بنسبة 100%، وهناك شعرة فاصلة بين الثقة والغرور".

وأضاف: "إن شاء الله بعد مرور نصف ساعة يتمكن الزمالك من التقدم في النتيجة، ثم يبحث عن الهدف الثاني لتأمين المباراة".

وتابع شبانة: "الزمالك يحتاج إلى التركيز الكامل، وأن يستغل المهاجمون كل فرصة تتاح لهم، خاصة أنه من المتوقع أن يعتمد اتحاد العاصمة على التأمين الدفاعي واللعب بـ11 لاعبًا خلف الكرة".

وواصل: "استاد القاهرة سيتزين باللون الأبيض، وإن شاء الله القاهرة كلها ستعيش ليلة بيضاء بالتتويج بالكونفدرالية، لأن هذا النادي وهذا الكيان يستحقان أكثر من ذلك".

وأتم:" الزمالك هو بطل الكونفدرالية، والفارق كبير بينه وبين اتحاد العاصمة ولاعيبه الزمالك لازم تركز، ولو ده حصل الفريق هيكسب بفارق كبير".