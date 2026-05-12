قرار عاجل من مانشستر سيتي تجاه عمر مرموش .. ماذا ينتظر النجم المصري؟

اتخذ نادي مانشستر سيتي قرارًا مهمًا وعاجلا بشأن مستقبل النجم المصري عمر مرموش، بعد المستويات القوية التي قدمها مؤخرًا مع الفريق، خاصة خلال مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خطف خلالها الأنظار بأداء مميز وهدف رائع عزز من مكانته داخل صفوف الفريق السماوي.

مرموش قد قاد فريق مانشستر سيتي للفوز على نظيره برينتفورد بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

مانشستر سيتي انتظر حتى الدقيقة الـ60 ليفتتح التسجيل عن طريق جيريمي دوكو، قبل أن يضاعف إيرلينج هالاند النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 75.

وبعد مشاركته كبديل في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، اختتم الدولي المصري عمر مرموش ثلاثية الفريق السماوي في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد برينتفورد عند 51 نقطة في المرتبة الثامنة.

قرار مانشستر سيتي بشأن مرموش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر سيتي لا تفكر حاليًا في التخلي عن خدمات مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نجح اللاعب في إقناع الجهاز الفني بقدراته الهجومية وإمكانياته الكبيرة، رغم عدم مشاركته بشكل أساسي في جميع المباريات تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وجاء هذا القرار عقب تألق مرموش في المباراة التي جمعت مانشستر سيتي أمام برينتفورد على ملعب الاتحاد، حيث ساهم في الفوز بثلاثية نظيفة بعدما سجل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بطريقة مميزة، عقب تمريرة متقنة من النجم النرويجي إيرلينج هالاند، ليواصل اللاعب المصري جذب اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام الإنجليزية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي ترى في مرموش مشروعًا هجوميًا مهمًا للمستقبل، خصوصًا مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إضافة إلى سرعته وتحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء. 

كما أكدت المصادر أن النادي يرفض فكرة بيعه بشكل نهائي في الوقت الحالي، رغم الاهتمام المتزايد من عدة أندية أوروبية ترغب في ضمه خلال الصيف المقبل.

هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟

في المقابل، لا تزال بعض الأندية تراقب وضع اللاعب عن قرب، أبرزها جالاتا سراي، الذي يسعى لاستعارته، إلى جانب اهتمام أندية مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا، التي تتابع تطور اللاعب وإمكانية التحرك لضمه حال تغير موقف مانشستر سيتي مستقبلًا.

ورغم تمسك النادي الإنجليزي بخدماته، فإن بعض التقارير أوضحت أن مستقبل مرموش قد يعتمد أيضًا على رغبته الشخصية ومدى حصوله على فرصة أكبر للمشاركة في الموسم المقبل، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الخط الهجومي للفريق. 

