جوارديولا يدعم مرموش: دور كبير في الأمتار الأخيرة من الموسم

يتوقع المدرب الإسباني لمانشستر سيتي ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم بيب جوارديولا أن يلعب مهاجمه الدولي المصري عمر مرموش دورا أساسيا في المراحل الختامية من الموسم.



ويتبقى لسيتي أربع مباريات هذا الموسم، بينها المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا، ضمن فترة مزدحمة تمتد 12 يوما، قد تتيح له إنهاء الموسم بثلاثية محلية بعد تتويجه بكأس الرابطة.



وبفضل قوة تشكيلة سيتي، لم يبدأ مرموش سوى سبع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكنه أثبت قيمته بتسجيله هدفا بعد دخوله بديلا في الفوز الكبير على برينتفورد 3-0 السبت في المرحلة السادسة والثلاثين.

ويأمل جوارديولا الآن أن يتمكن مرموش ولاعبون آخرون من الصف الثاني من تقديم الإضافة عند الاستعانة بهم، في وقت يسعى فيه سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، إلى تقليص فارق النقاط الخمس مع آرسنال المتصدر بتبقي ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

وقال جوارديولا: "تحدثنا مرات عديدة. أعلم أنّ الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم، لكنني واثق تماما أنهم سيلعبون في المباريات المقبلة. أريد تدوير الفريق، لأنه خلاف ذلك لا يمكننا الوصول إلى النهائي أو مباراة بورنموث بقليل من الانتعاش. خصوصا عمر. الأمر ليس سهلا لأنك عادة تريد مهاجما واحدًا فقط. هو مهاجم صريح، لكن آيرلينغ (العملاق النرويجي هالاند) موجود. آيرلينغ مهم جدا بالنسبة لنا، لكن مساهمة عمر، عدد الأهداف قياسا بالدقائق التي لعبها، مرتفعة جدا".

وكانت الفعالية التهديفية العالية لهالاند السبب الرئيسي في ابتعاد مرموش لفترة طويلة عن التشكيلة الأساسية، إذ سجل الدولي النرويجي هدفه الخمسين هذا الموسم مع النادي والمنتخب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف جوارديولا: "إنه أمر لا يصدق، وكانت هناك فترة في تشرين الثاني/نوفمبر كان فيها مرهقا جدا عندما عاد من مباراتي النرويج (في تصفيات كأس العالم). كان الأمر صعبا".

ويلعب سيتي مع ضيفه كريستال بالاس الأربعاء في الدوري، ثم يلاقي تشلسي السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس، ويحل ضيفا على بورنموث في 19 أيار/مايو الحالي في الدوري الذي سيختتمه على أرضه بمواجهة أستون فيلا في مانشستر.

