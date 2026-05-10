مرموش يواصل التألق مع مانشستر سيتي.. هدف قاتل أمام برينتفورد يشعل إشادات عالمية

واصل النجم المصري عمر مرموش خطف الأنظار مع مانشستر سيتي، بعدما ساهم بشكل مؤثر في الفوز الكبير على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف قاتل يحسم الانتصار

وتمكن مرموش من تسجيل هدف رائع في الدقائق الأخيرة، ليؤكد فاعليته الهجومية رغم قلة دقائق اللعب هذا الموسم تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، حيث جاء هدفه ليُكمل ثلاثية السيتي بعد ثنائية جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند.

إشادات واسعة من الإعلام العالمي

وحظي هدف النجم المصري بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، حيث أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن هدف مرموش جاء ليغلق المباراة تمامًا لصالح مانشستر سيتي، بعد أداء هجومي مميز للفريق.

اللاعب المظلوم رقميًا

ووصف موقع “جول” العالمي عمر مرموش بأنه “اللاعب المظلوم رقميًا”، مشيرًا إلى أنه يثبت تأثيره الكبير كلما حصل على فرصة، رغم قلة مشاركاته، إذ سجل هدفه بعد دقائق قليلة من نزوله بديلًا في الدقيقة 92.

أرقام تعكس الفاعلية رغم قلة المشاركة

وشارك مرموش هذا الموسم في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي بإجمالي 606 دقائق فقط، سجل خلالها عددًا من الأهداف وصنع أخرى، بينما خاض 33 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي 1255 دقيقة، محرزا 7 أهداف وصناعة 3، ليصبح من أكثر لاعبي الفريق تأثيرًا مقارنة بعدد الدقائق.

تقييمات إيجابية وأداء حاسم

ومنحت شبكة “سيتي إكسترا” اللاعب تقييم 7 من 10، مشيدة بهدفه الذي جاء بعد هجمة جماعية مميزة، فيما أكدت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أنه وجه “الضربة القاضية” للمنافس، ليواصل تأكيد حضوره كلاعب حاسم في صفوف مانشستر سيتي.