موعد انضمام محمد صلاح ومرموش لمعسكر منتخب مصر

تأكد انضمام ثنائي الدوري الإنجليزي، محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي، إلى معسكر منتخب مصر الأول يوم 25 مايو الجاري، وذلك عقب انتهاء منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز المقرر لها يوم 24 مايو.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وصول النجمين، من أجل بدء المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي، الذي يشمل تجهيزات فنية وبدنية مكثفة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

صلاح ومرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم 2026

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا خلال شهر مايو الجاري، ضمن خطة الإعداد طويلة المدى لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

ويعتمد الجهاز الفني بشكل كبير على الحالة الفنية المميزة التي يقدمها محمد صلاح وعمر مرموش خلال الموسم الحالي في الملاعب الإنجليزية، بهدف تعزيز القوة الهجومية للفراعنة قبل السفر إلى الولايات المتحدة بنهاية الشهر لخوض سلسلة من المباريات الودية.

موعد اعلان القوائم النهاية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن الموعد الرسمي لإعلان القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 سيكون يوم 2 يونيو المقبل، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.