قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشناوي حارس مرمي الأهلي أمام المصري في الدوري
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار سفنكس بالجيزة
مقتل وفقدان 23 شخصا.. كل ما تريد معرفته حول ثوران بركان إندونيسيا!
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعلن ولادة طفلتها الثانية
الخارجية الصينية: هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
أول هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.. وبيان عاجل من بكين
بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026
صعوبة شديدة في التنفس.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بفيروس هانتا
أحمد رستم: تطوير التعليم ركيزة لتعزيز التنمية البشرية
شركة ميتسوي اليابانية.. 3 ناقلات نفط تابعة لنا عبرت مضيق هرمز
الصحة تنظم المؤتمر الأول لتنمية المهن الطبية للتطوير المهني المستمر
التلاعب بالنفقة.. إخفاء راتبك عن زوجتك يعرضك لـ الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غدا السبت، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك على ملعب «5 يوليو» بالجزائر، قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير من جانب جماهير الزمالك الساعية لرؤية فريقها يقترب من التتويج باللقب القاري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة مجانا

وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، حيث أعلنت قناة «الجزائرية» المفتوحة إذاعة اللقاء بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات.

وجاء تردد القناة كالتالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما يمكن فك تشفير القناة من خلال الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري «0000»، ثم كتابة الشفرة «1100001100000000»، أو عبر الضغط على زر «BISS» وإدخال الشفرة ثم حفظ الإعدادات.

قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة

وفي السياق ذاته، أعلن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لخوض المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى:
محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع:
محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط:
محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم إيشو – محمد السيد – يوسف وائل فرنسي – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم:
ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهّل مهمته قبل لقاء العودة في القاهرة، أملاً في استعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي.

الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية اتحاد العاصمة الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة وإيران

باحث: إيران تعتمد على الصبر الاستراتيجي لاستنزاف أمريكا وكسب الوقت

الدكتور السيد نجم

كيف يغفل الإنسان عن نعم يعيش بها يوميًا؟.. رسالة دينية مهمة

ترامب

ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي.. و«مدير مركز أساهي»: إيران لن تتنازل عن مطالبها النووية

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد