قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غدا السبت، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك على ملعب «5 يوليو» بالجزائر، قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير من جانب جماهير الزمالك الساعية لرؤية فريقها يقترب من التتويج باللقب القاري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة مجانا

وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، حيث أعلنت قناة «الجزائرية» المفتوحة إذاعة اللقاء بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات.

وجاء تردد القناة كالتالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما يمكن فك تشفير القناة من خلال الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري «0000»، ثم كتابة الشفرة «1100001100000000»، أو عبر الضغط على زر «BISS» وإدخال الشفرة ثم حفظ الإعدادات.

قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة

وفي السياق ذاته، أعلن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لخوض المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى:

محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع:

محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط:

محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم إيشو – محمد السيد – يوسف وائل فرنسي – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم:

ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهّل مهمته قبل لقاء العودة في القاهرة، أملاً في استعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي.