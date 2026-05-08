موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية في الجزائر.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة غدا السبت فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بملعب 5 جويليه.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.