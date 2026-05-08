كامل أبو علي يستقر على خوض انتخابات المصري المقبلة

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن كامل أبو علي استقر على خوض انتخابات المصري البورسعيدي المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي خلال المرحلة القادمة، بالتزامن مع التحركات الخاصة بتدشين الشركة الاستثمارية المرتقبة.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن كامل أبو علي يعمل حاليًا على البحث عن أعضاء مجلس إدارة للشركة الاستثمارية، مع تجهيز وتنظيم كافة المستندات المطلوبة من أجل إنهاء إجراءات التسجيل القانونية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن المشروع.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة الميزانية والانتخابات خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، إلى جانب عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لحسم عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالنادي.

كما تشهد الفترة المقبلة انتظار تحديد موعد اجتماع رباعي يضم وزير الرياضة، ومحافظ بورسعيد، ورئيس النادي المصري، ومسؤولي الشركة المنفذة للاستاد، وذلك من أجل وضع النقاط على الحروف فيما يخص ملف استاد المصري والتطورات الخاصة به.