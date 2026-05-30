52.21 جنيها..آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك رابع أيام عيد الأضحي

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 30-5-2026 وذلك علي مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

سعر الدولار اليوم

واظهر سعر الدولار ثباتا علي مستوي السوق الرسمية، منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل الثلاثاء الماضي.

لماذا استقر الدولار

واستقر سعر الدولار في السوق الرسمية بعد تعطل العمل في البنوك بقرار من قبل البنك المركزي المصري والذي تضمن منح إجازة رسمية لكل العاملين في الجهاز المصرفي لمدة 7 أيام متصلة بدأت من الثلاثاء الماضي حتي الإثنين المقبل.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار 52.13 جنيها للشراء و 52.23 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراء و 52.25 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.18 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك " البركة، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنكي سايب، التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.25 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبعي في البنك الأهلي الكويتي.