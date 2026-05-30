الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

52.21 جنيها..آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك رابع أيام عيد الأضحي

محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 30-5-2026 وذلك علي مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

واظهر سعر الدولار ثباتا علي مستوي السوق الرسمية، منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل الثلاثاء الماضي.

لماذا استقر الدولار

واستقر سعر الدولار في السوق الرسمية بعد تعطل العمل في البنوك بقرار من قبل البنك المركزي المصري والذي تضمن منح إجازة رسمية لكل العاملين في الجهاز المصرفي لمدة 7 أيام متصلة بدأت من الثلاثاء الماضي حتي الإثنين المقبل.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع.

وسجل سعر أقل دولار 52.13 جنيها للشراء و 52.23 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراء و 52.25 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.18 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك " البركة، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

سجل أعلي سعر دولار 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنكي سايب، التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.25 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبعي في البنك الأهلي الكويتي.

