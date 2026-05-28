سعر الدولار في ثاني أيام العيد اليوم.. تفاصيل

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 28-5-2026، والذي يتوافق مع ثاني أيام عيد الأضحي المبارك وذلك على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الإثنين الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.21 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 52.13 جنيه للشراء و 52.23 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع في بنكي " الكويت الوطني و فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار 52.18 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.2 جنيه للشراء و 52.3 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، البركة".

سعر الدولار في أعلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف المحد، العقاري المصري، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، مصر، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

اعلي سعر دولار

سجل اعلي سعر دولار 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 52.28 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع في بنك سايب و التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.