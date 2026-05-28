الدولار يستقر عند 52.25 جنيه للشراء في البنوك المصرية ثاني أيام العيد

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في أغلب البنوك العاملة داخل السوق المحلية.



سعر الدولار



سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك مصر وبنك نكست وكريدي أجريكول نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.



العملات العربية



سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 13.86 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي استقرارًا عند 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع في أغلب البنوك.

أما الدينار الكويتي فسجل مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث تراوح بين 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع حسب البنك.



اليورو والعملات الأوروبية



سجل اليورو في البنك الأهلي المصري 60.74 جنيه للشراء و60.98 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 60.72 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع.



حركة السوق



وتشير التعاملات إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف مع استمرار استقرار الأسعار في البنوك خلال عطلة عيد الأضحى.