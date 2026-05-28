تحرك عاجل.. الزراعة تفرض طوارئ أيام العيد وتغلق أبواب الفوضى في الأسواق

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار العمل بحالة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات التابعة لها بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمجازر وحماية الرقعة الزراعية من أي تعديات خلال فترة الإجازات الرسمية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة فعّلت غرف العمليات والمتابعة المركزية والفرعية بجميع المحافظات، مع استمرار العمل بنظام النوبتجيات داخل القطاعات الخدمية والرقابية على مدار اليوم، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ خلال عطلة العيد، مشددًا على أن الخدمات المقدمة للمزارعين والمصدرين لن تتوقف طوال فترة الإجازة.

استعدادات مكثفة بالمجازر الحكومية

وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع عيد الأضحى، حيث تم دعم المجازر الحكومية بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للإشراف الكامل على أعمال الذبح والكشف على الأضاحي، بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى استمرار فتح جميع المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، بهدف الحد من الذبح العشوائي في الشوارع والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، إلى جانب التأكد من سلامة اللحوم المطروحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الوزارة قررت إلغاء الإجازات الخاصة بالأطباء البيطريين خلال فترة العيد، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على أسواق الماشية ومحال بيع اللحوم ومنافذ التداول، للتأكد من جودة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية والبيطرية.

حملات لحماية الأراضي الزراعية

وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي الزراعية، أكد فاروق أن أجهزة حماية الأراضي بدأت منذ الساعات الأولى للعيد تنفيذ حملات مرور ميدانية مكثفة بعدد من المحافظات، من بينها الشرقية والغربية والمنوفية والجيزة والفيوم وأسيوط والدقهلية وكفر الشيخ، لرصد أي مخالفات أو محاولات للبناء على الأراضي الزراعية.

وشدد الوزير على أن الدولة تتعامل بحزم مع أي تعديات جديدة، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإزالة المخالفات في مهدها ومنع تفاقمها، حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي في مصر.

استمرار العمل بالمعامل المركزية

وفي إطار الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، أوضح وزير الزراعة أن المعامل المركزية التابعة لمركز البحوث الزراعية تواصل عملها بشكل طبيعي خلال إجازة العيد، لضمان استمرار فحص وتحليل عينات الأعلاف والأسمدة ومكوناتها المختلفة.

وأشار إلى أن المعامل المختصة تستقبل الشحنات الواردة من مختلف الجهات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يساهم في حماية قطاع الإنتاج الحيواني وضمان جودة المنتجات المتداولة داخل السوق المحلي.

كما أكد استمرار العمل بكامل الطاقة داخل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والذي يقدم خدماته الفنية للمصدرين والمستوردين دون توقف، بهدف دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية وضمان جودة الواردات الغذائية وسلامتها.

تجهيز الحدائق ومنافذ بيع السلع

وعلى مستوى الخدمات الجماهيرية، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تجهيز حدائق الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات لاستقبال الزائرين خلال أيام العيد، مع توفير الخدمات اللازمة لتسهيل حركة الدخول وتحقيق أعلى درجات الراحة للمترددين.

كما أشار إلى استمرار عمل منافذ الوزارة المختلفة لضخ كميات إضافية من السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال موسم العيد.

متابعة مستمرة وتلقي شكاوى المواطنين

وشدد وزير الزراعة على استمرار انعقاد غرف العمليات المركزية والفرعية بشكل دائم لمتابعة الموقف أولاً بأول، واستقبال شكاوى المواطنين والمزارعين والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة أعمال توريد محصول القمح وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين أو المزارعين خلال الموسم الحالي.

وفي ختام تصريحاته، وجه علاء فاروق التهنئة إلى الشعب المصري والمزارعين والمربين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير والاستقرار والرخاء.

ومن جانبه، قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم الضاني المذبوحة تتراوح حاليًا ما بين 450 و500 جنيه للكيلو، بينما تسجل أسعار الضاني القائم ما بين 230 و250 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أسعار العجول البقري القائم تدور بين 190 و205 جنيهات، في حين يبلغ سعر الجاموسي القائم نحو 170 جنيهًا في الأسواق المختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أسعار العجول البقري القائم داخل بعض الجزارات قد تصل إلى 220 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر الضاني القائم داخلها بين 250 و260 جنيهًا، لافتًا إلى أن الجزار يتحمل تكلفة شراء الماشية من الأسواق إلى جانب إضافة هامش ربح مناسب قبل طرحها للمستهلك.

ولفت إلى أن السوق يشهد حالة من الاستقرار منذ عدة سنوات، مع زيادات طفيفة لا تتجاوز 10% مقارنة بالأعوام الماضية، مشددًا على أن معدلات الإقبال على شراء اللحوم ما زالت مستقرة ولم تشهد تراجعًا ملحوظًا.