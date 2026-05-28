ثانى أيام العيد.. إستكمال نحر وتوزيع اللحوم على الأولى بالرعاية في الأقصر

واصلت جمعية الأورمان بالتنسيق مع التضامن الإجتماعى بالأقصر ولليوم الثانى على التوالى فى نحر الأضاحى البلدية، حيث قامت من بعد وقت صلاة العيد أمس بالترتيب لنحر عدد (50) عجل بلدى داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر، واليوم جارى إستكمال النحر الى عصر أخر أيام التشريق بمجزر الدير بمركز اسنا.



وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن توزيع اللحوم جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،انه تم توزيع اللحوم اول يوم العيد على أهالى قرى ومراكز محافظة الأقصر، مؤكدًا أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها وأن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.



مشيرًا الى ان اللحوم البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الأقصر تم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرًا أنه يتم النحر والتشفيه والتعبئة في مجزر الحبيل بمركز الأقصر، ومجزر الدير بمركز اسنا، ومجزر ارمنت بحاجر ابو ضغار المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت إشراف الدكتور طارق محمد، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر .



والجدير بالذكر أن ما يتم نحره من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون كيلو لحوم تقريباً و2000 عجل بلدى وأن حصة محافظة الأقصر من المستورد 50الف كيلو لحوم بعد وصولها الى مصر مباشرة، والبلدى (50) عجل بلدى توزع على القرى والنجوع .