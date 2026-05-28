قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية
الميريلاند تجذب زوار عيد الأضحى .. أنشطة ترفيهية وألعاب ومساحات خضراء
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موهبة مانشستر يونايتد.. الأوراق الرابحة بمنتخب روسيا في ودية مصر
5 إجراءات عاجلة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026|ماذا قررت التعليم؟
الصحة: تقديم 22 ألفا و458 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
تداعيات الحرب .. النفط والتضخم وأسعار الفائدة يضغطون على دول العالم
إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول
هجوم ناري.. تشكيل منتخب مصر المتوقع في ودية روسيا
5 نجوم سوبر.. غيابات مؤثرة في صفوف روسيا بـ ودية مصر
بكامل نجومه.. تشكيل منتخب روسيا المتوقع في ودية مصر
برامج علاجية إجبارية لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف في المدارس حتى 31 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثانى أيام العيد.. إستكمال نحر وتوزيع اللحوم على الأولى بالرعاية في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

واصلت جمعية الأورمان بالتنسيق مع التضامن الإجتماعى بالأقصر ولليوم الثانى على التوالى فى نحر الأضاحى البلدية، حيث قامت من بعد وقت صلاة العيد أمس بالترتيب لنحر عدد  (50)  عجل بلدى داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر،  واليوم جارى إستكمال النحر الى عصر أخر أيام التشريق بمجزر الدير بمركز اسنا. 


وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر،  أن توزيع اللحوم جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،انه تم توزيع اللحوم اول يوم العيد على أهالى قرى ومراكز محافظة الأقصر، مؤكدًا أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها وأن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.


مشيرًا الى ان اللحوم  البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الأقصر تم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرًا أنه يتم النحر والتشفيه والتعبئة في مجزر الحبيل بمركز الأقصر، ومجزر الدير بمركز اسنا، ومجزر ارمنت بحاجر ابو ضغار المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت إشراف الدكتور طارق محمد، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر . 


والجدير بالذكر أن ما يتم نحره من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون كيلو لحوم تقريباً و2000 عجل بلدى وأن حصة محافظة الأقصر من المستورد 50الف كيلو لحوم بعد وصولها الى مصر مباشرة،  والبلدى (50) عجل بلدى توزع على القرى والنجوع .

الاقصر اخبار الاقصر جمعية الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

يوم القر

ما هو يوم القر وسبب تسميته وفضله ودعاؤه المستجاب وأعمال الحج فيه

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

ترشيحاتنا

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

استعراض الشاب

بإشارات خادشة واستعراض خطير.. شاب يهدد سلامة المواطنين بدراجة نارية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني؟.. نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد