استنفار كامل بمحطات مياه وصرف الأقصر في أول أيام عيد الأضحى

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة محطات المياه والصرف الصحي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو أعطال.

وشملت خطة الاستعداد الدفع بفرق الطوارئ والتشغيل والصيانة على مدار الساعة مع رفع جاهزية المعدات والسيارات الخاصة بمياه الشرب وسيارات الكسح والنافوري إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على استمرار تقديم الخدمات بالمستوى اللائق.

وفي هذا الإطار تابع المهندس محمد فوزي محمود نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة ومدير عام الصرف الصحي والأستاذ محمود موسى سكرتير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ توجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر من خلال جولات ميدانية على عدد من محطات المياه والصرف الصحي والإدارات الخارجية للتأكد من انتظام العمل ورفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد.

وشملت الجولة المرور على محطة رفع صرف صحي الخطباء وبوستر مياه نجع الشيخ ومحطة صرف صحي رقم 8 حيث تم التأكد من جاهزية المحطات وانتظام فرق التشغيل والصيانة واستمرار العمل بكفاءة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك.