إلكترونيا.. خطوات ورسوم نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي

​في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية (سكنية، تجارية، إدارية) إلكترونيًا من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، دون الحاجة لزيارة مقر صندوق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة.

و​صرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، بأن هذه الخدمة تهدف إلى حوكمة الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين، محددة الشروط والرسوم والخطوات على النحو التالي:

​أولًا: شروط وأحكام تقديم الطلب

​قبل البدء في الإجراءات، يجب التأكد من انطباق الشروط التالية:

​فترة الحظر: أن تكون قد انقضت فترة حظر التصرف في الوحدة (7 سنوات من تاريخ الاستلام).

​الموافقة أو السداد: الحصول على موافقة جهة التمويل، أو تقديم ما يثبت السداد المعجل لقيمة التمويل العقاري بالكامل والحصول على مخالصة مديونية.

​السلامة القانونية: عدم وجود أي مشكلات في التخصيص أو مخالفات قانونية (باستثناء محاضر الضبطية القضائية).

​ثانيًا: الرسوم المالية المقررة

و​تُقسم الرسوم ونسب السداد عند نقل الملكية كالتالي:

الأقارب من الدرجة الأولى

1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد (بحد أدنى 5 آلاف جنيه).

لغير الأقارب (الدرجة الأولى)

10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد.

رسوم جهاز المدينة / المديرية

1% من قيمة الوحدة لصالح الجهة المتلقية للطلب.

وديعة الصيانة

5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد (أو تقديم ما يثبت سدادها سابقًا).

ثالثًا: المستندات والأوراق المطلوبة

و​على العميل إحضار أصول المستندات التالية بالإضافة إلى نسخ ضوئية منها:

1. ​صورة عقد الوحدة (للعميل النقدي) أو مخالصة البنك (لعميل التمويل العقاري).

2. ​صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.

3. ​صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة (التنازل).

4. ​صورة بطاقة الرقم القومي لكل من (العميل الحالي والعميل المتنازل إليه).

5. ​أصل مخالصة جهة التمويل موضحًا بها تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد.

6. ​في حالة وفاة العميل الأصلي: يُرفق (إعلام وراثة شرعي + صور بطاقات الورثة + موافقة النيابة الحسبية في حال وجود أبناء قُصّر).

​رابعًا: طريقة وآلية التقديم الإلكتروني

و​تم تخصيص موظف مسؤول داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتولي عملية التقديم نيابة عن المواطن وفق الآلية التالية:

​التحقق والمراجعة: يتوجه العميل بنفسه (أو بتوكيل رسمي موثق) للموظف المختص، ليقوم الموظف بالتحقق من الشخصية ومراجعة المستندات واستيفاء التوقيعات.

​الرفع الإلكتروني: يقوم الموظف بإدخال بيانات العميل (الاسم، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول المسجل مسبقًا بقاعدة بيانات الصندوق).

​ملف بصيغة PDF: يرفع الموظف جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF (بحجم لا يتجاوز 5 ميجابايت).

​الدراسة والمتابعة: تتولى الإدارات المختصة بالصندوق دراسة الطلب، ويتم إرسال رسائل نصية (SMS) دورية لهاتف العميل لإبلاغه بمراحل الطلب، وحتى إخطاره بالقبول النهائي ونقل الملكية أو الرفض مع بيان السبب.

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

