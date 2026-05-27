آخر فرصة لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7 قبل تطبيق الغرامة .. يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية الخاصة بحاجزي مشروع «سكن لكل المصريين 7»، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة الرسمية المحددة للسداد يوم 10 يونيو 2026، باعتباره الموعد النهائي لتجنب غرامات التأخير والإجراءات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة.

ويحظى مشروع «سكن لكل المصريين 7» باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، خاصة في ظل استمرار الدولة في التوسع بمشروعات الإسكان المدعوم وتوفير أنظمة سداد ميسرة تناسب مختلف شرائح المتقدمين.

موعد سداد أقساط «سكن لكل المصريين 7»

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن سداد الأقساط يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفقا لنظام سداد يمتد على مدار 36 شهرا بإجمالي 12 قسطا ربع سنويًا، مع اختلاف قيمة الأقساط بحسب نوع الوحدة السكنية المطروحة داخل المشروع.

وأوضح الصندوق أن يوم 10 يونيو 2026 يمثل آخر موعد رسمي لسداد الدفعة الحالية دون تطبيق أي غرامات أو رسوم إضافية، داعيا جميع الحاجزين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب التعرض لأي إجراءات تنظيمية أو قانونية قد تؤثر على استكمال إجراءات التخصيص.

تفاصيل أقساط شقق الإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي قيمة الأقساط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 7» وفقا لجدول زمني متدرج يمتد على ثلاث سنوات، وجاءت القيم المقررة على النحو الآتي:

12 ألفًا و500 جنيه خلال السنة الأولى.

13 ألفًا و500 جنيه خلال السنة الثانية.

14 ألفًا و500 جنيه خلال السنة الثالثة.

ويأتي هذا النظام في إطار آلية التمويل المعتمدة بالمشروع، والتي تستهدف توزيع الأعباء المالية بصورة تدريجية تتناسب مع مدد السداد المحددة للحاجزين.

أقساط وحدات الإسكان الأخضر في «سكن لكل المصريين 7»

أعلن الصندوق أيضا تفاصيل الأقساط الخاصة بوحدات الإسكان الأخضر، والتي تختلف قيمتها عن وحدات الإسكان الاجتماعي التقليدية، وجاءت تفاصيل السداد كالآتي:

13 ألفًا و500 جنيه في السنة الأولى.

14 ألفًا و500 جنيه في السنة الثانية.

15 ألفًا و500 جنيه في السنة الثالثة.

ويعد الإسكان الأخضر من المشروعات التي تستهدف تطبيق معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة.

فترة سماح إضافية قبل تطبيق غرامات التأخير

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح الحاجزين فترة سماح إضافية لمدة شهر عقب موعد الاستحقاق الرسمي، وذلك قبل بدء تطبيق غرامات التأخير وفقا للائحة المنظمة لعمليات الحجز والتخصيص.

وأوضح الصندوق أن غرامة التأخير تصل إلى 1.5% من قيمة القسط عن كل شهر تأخير، مؤكدا أن استمرار عدم السداد قد يعرض العميل لإجراءات تؤثر على موقفه داخل المشروع.

وأضاف الصندوق أن عدم سداد قسطين متتاليين والاستمرار في التأخير حتى موعد القسط الثالث، سيتم اعتباره عدولا رسميا عن استكمال إجراءات الحجز والتخصيص الخاصة بالوحدة السكنية.

إجراءات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية

أشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن استمرار التأخير في سداد الأقساط المستحقة يترتب عليه إيقاف التعامل على الطلب المقدم من الحاجز، مع تطبيق جميع الشروط والأحكام المنظمة لعملية الحجز، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص.

وأكد الصندوق أهمية متابعة مواعيد الأقساط بصورة دورية، والاحتفاظ بإيصالات السداد الصادرة من مكاتب البريد المميكنة، لضمان إثبات انتظام السداد وعدم التعرض لأي مشكلات مستقبلية مرتبطة بإجراءات التخصيص أو الاستلام.

إقبال مستمر على مشروعات الإسكان الاجتماعي

يواصل مشروع «سكن لكل المصريين 7» جذب اهتمام قطاع كبير من المواطنين، في ظل استمرار البحث عن الوحدات السكنية المدعومة التي توفر أنظمة تقسيط ميسرة وأسعارا مناسبة مقارنة بأسعار السوق العقارية.

وتحرص وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي على متابعة انتظام عمليات السداد والتخصيص، بالتزامن مع تنفيذ مراحل جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر داخل عدد من المدن الجديدة والمحافظات.