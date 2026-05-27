حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي

رفض الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق الدخول في سباق على تولي رئاسة القلعة البيضاء في قادم الأيام.

قال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: أنا مش شايف إني الأنسب لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

أضاف الثعلب الصغير: أنا شايف إني الأفضل يمسك رئاسة نادي الزمالك شخصية تتمتع بعقلية إقتصادية من أجل إنتشال القلعة البيضاء من الكبوات المالية وإنعاش خزينة وموارد النادي الأبيض.

واصل: نادي الزمالك بحاجة إلي شخصية بعيدة عن العاطفة وتمتلك خطة واضحة من أجل النهوض بالقلعة البيضاء من النواحي المالية التي يعاني منها حتي هذه اللحظة.

أشار إلي أن نادي الزمالك حتي هذه اللحظة مديون بـ 2 مليار جنيه من شكاوي للاعبين ومدربين أجانب وإيقاف قيد وخلافه.

قضايا عالقة بـ الزمالك في الفيفا

جوزيه جوميز

120 ألف دولار

اندريا بيكيه

30 ألف دولار

كريستيان جروس

133 ألف دولار

فرجاني ساسي

505 آلاف دولار

نادي إستريلا البرتغالي

200 ألف يورو

نادي شارلروا البلجيكي

170 ألف يورو.

نهضة الزمامرة المغربي

250 ألف دولار

أوليكساندريا الأوكراني

800 ألف دولار

إبراهيما نداي

مليون و600 ألف دولار

سانت إيتيان الفرنسي

500 ألف يورو

اتحاد طنجة المغربي

350 ألف دولار

أحمد الجفالي

80 ألف دولار

أوليكساندريا الأوكراني

300 ألف دولار

يانيك فيريرا

188 ألف دولار

سامسون أكينولا

450 ألف دولار

مساعد يانيك فيريرا

60 ألف دولار