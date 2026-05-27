قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
في معسكر المنتخب.. حسام حسن يستقبل محمد حمدي وإسلام عيسى| صور
ربيعي بأجواء احتفالية.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الأضحى 2026
حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي
بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026
تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج
موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان
قنبلة يدوية لتهويد الضفة .. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
ستيلانتيس تستعد لطرح 60 سيارة جديدة خلال سنوات قليلة
بسبب هجمات روسية .. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية
قبل زفافه بأيام .. رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي

حازم إمام
حازم إمام
القسم الرياضي

رفض الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق الدخول في سباق على تولي رئاسة القلعة البيضاء في قادم الأيام.

قال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: أنا مش شايف إني الأنسب لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.  

أضاف الثعلب الصغير: أنا شايف إني الأفضل يمسك رئاسة نادي الزمالك شخصية تتمتع بعقلية إقتصادية من أجل إنتشال القلعة البيضاء من الكبوات المالية وإنعاش خزينة وموارد النادي الأبيض.

واصل: نادي الزمالك بحاجة إلي شخصية بعيدة عن العاطفة وتمتلك خطة واضحة من أجل النهوض بالقلعة البيضاء من النواحي المالية التي يعاني منها حتي هذه اللحظة. 

أشار إلي أن نادي الزمالك حتي هذه اللحظة مديون بـ 2 مليار جنيه من شكاوي للاعبين ومدربين أجانب وإيقاف قيد وخلافه.

قضايا عالقة بـ الزمالك في الفيفا

جوزيه جوميز 
120 ألف دولار
اندريا بيكيه
30 ألف دولار
كريستيان جروس 
133 ألف دولار
فرجاني ساسي
505 آلاف دولار

نادي إستريلا البرتغالي
200 ألف يورو
نادي شارلروا البلجيكي
170 ألف يورو.
نهضة الزمامرة المغربي
250 ألف دولار

أوليكساندريا الأوكراني 
800 ألف دولار

إبراهيما نداي 
مليون و600 ألف دولار

سانت إيتيان الفرنسي 
500 ألف يورو

اتحاد طنجة المغربي
350 ألف دولار

أحمد الجفالي
80 ألف دولار
أوليكساندريا الأوكراني
300 ألف دولار

يانيك فيريرا
188 ألف دولار
سامسون أكينولا
450 ألف دولار

مساعد يانيك فيريرا
60 ألف دولار

الزمالك حازم إمام الثعلب الصغير رئاسة الزمالك الفيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يدعم طلاب الثانوية والدبلومات الفنية بلفتة أبوية

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

المستشارة أمل عمار تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة نتائج ورشة عمل «التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر»

المستشارة أمل عمار تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة نتائج ورشة عمل «التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر»

بالصور

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد