حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي

رفض الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق الدخول في سباق على تولي رئاسة القلعة البيضاء في قادم الأيام.
قال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: أنا مش شايف إني الأنسب لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.
أضاف الثعلب الصغير: أنا شايف إني الأفضل يمسك رئاسة نادي الزمالك شخصية تتمتع بعقلية إقتصادية من أجل إنتشال القلعة البيضاء من الكبوات المالية وإنعاش خزينة وموارد النادي الأبيض.
واصل: نادي الزمالك بحاجة إلي شخصية بعيدة عن العاطفة وتمتلك خطة واضحة من أجل النهوض بالقلعة البيضاء من النواحي المالية التي يعاني منها حتي هذه اللحظة.
أشار إلي أن نادي الزمالك حتي هذه اللحظة مديون بـ 2 مليار جنيه من شكاوي للاعبين ومدربين أجانب وإيقاف قيد وخلافه.قضايا عالقة بـ الزمالك في الفيفا
جوزيه جوميز
120 ألف دولار
اندريا بيكيه
30 ألف دولار
كريستيان جروس
133 ألف دولار
فرجاني ساسي
505 آلاف دولار
نادي إستريلا البرتغالي
200 ألف يورو
نادي شارلروا البلجيكي
170 ألف يورو.
نهضة الزمامرة المغربي
250 ألف دولار
أوليكساندريا الأوكراني
800 ألف دولار
إبراهيما نداي
مليون و600 ألف دولار
سانت إيتيان الفرنسي
500 ألف يورو
اتحاد طنجة المغربي
350 ألف دولار
أحمد الجفالي
80 ألف دولار
أوليكساندريا الأوكراني
300 ألف دولار
يانيك فيريرا
188 ألف دولار
سامسون أكينولا
450 ألف دولار
مساعد يانيك فيريرا
60 ألف دولار