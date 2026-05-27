انتشار مكثف لفرق ومعدات النظافة بأحياء بورسعيد ورفع المخلفات

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء، على مدار اليوم، للحفاظ على الشكل الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين.

جاء ذلكوفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية خلال عيد الأضحى المبارك

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء بورسعيد على مدار اليوم

وشهدت شوارع وميادين المحافظة انتشارًا مكثفًا لفرق وعمال النظافة ومعدات رفع المخلفات، مع تكثيف أعمال كنس الشوارع ورفع القمامة أولًا بأول، خاصة بالمناطق الحيوية ومحيط الحدائق والمتنزهات والشواطئ وأماكن تجمع المواطنين خلال احتفالات العيد.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لمستوى النظافة العامة بكافة الأحياء، مع التعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وظهورها بالشكل اللائق أمام المواطنين وزائريها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما شدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الأحياء والأجهزة المعنية، وتكثيف الجهود الميدانية لتحقيق أعلى مستوى من النظافة والانضباط، بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للاستمتاع بإجازة العيد.