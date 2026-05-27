محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد العباسي.. ويشارك أبناء الباسلة الفرحة

أدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد العباسي بحي العرب، وسط حضور حاشد من أبناء المحافظة الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، في مشهد جسد أجواء البهجة والتآلف والروحانية التي تميز أيام العيد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والعميد معتز أبو سمرة المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ عادل اللمعي عضو مجلس النواب، والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد أبو طالب وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

الساحات والمساجد تكتظ بالمصليين وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان أجواء آمنة ومميزة

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ بورسعيد على تبادل التهاني مع المواطنين ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها العظيم بمزيد من الخير والتقدم والرخاء، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال أيام العيد، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الجاهزية في مختلف القطاعات

وفي هذا السياق، شهدت ساحات ومساجد المحافظة توافدٱ كثيفٱ من الرجال والنساء والاطفال لأداء صلاة عيد الأضحى، كما كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مع استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب تجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

كما شملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأطقم الطبية والأدوية اللازمة على مدار الساعة، فضلاً عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومناسبة لأبناء بورسعيد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.