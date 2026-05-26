بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مرزعة بالمنوفية أثناء بيعها

بعد أيام قليلة من واقعة هروب "قرد" بمدينة السادات وإثارته حالة من الجدل بين الأهالي، شهدت محافظة المنوفية واقعة جديدة أكثر غرابة، بعدما أعلن صاحب مزرعة بمركز الشهداء هروب غزالة من داخل مزرعته واختفائها بين الأراضي الزراعية.

هروب غزالة من مزرعة فى المنوفية

وقال صاحب مزرعة لتربية الحيوانات بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عن تعرضه لهروب غزالة من داخل المزرعة بشكل مفاجئ، وبمجرد اكتشاف الأمر، انطلقت مجموعات من المزرعة والأهالي لمطاردة سريعة وسط الحقول والمناطق الزراعية إلا أنهم لم يستطيعو الامساك بها، ولجأ صاحبها إلى الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلن صاحب المزرعة عن رصد مكافأة مالية ضخمة ومجزية لكل من يعثر عليها أو يقدم معلومات دقيقة ترشد إلى مكان اختبائها الحالى.

وكانت مدينة السادات بمحافظة المنوفية قد شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد هروب «قرد» من صاحبه، وانتشار صوره ومقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتمكن صاحبه من العثور عليه بعد رحلة بحث واسعة