أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته الأخيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الروسي، ضمن التحضيرات الجادة التي يخوضها الفراعنة قبل الاستحقاقات المقبلة، وسط حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين والجهاز الفني.

وشهد المران حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى محمد يحيى لطفي، في إطار الدعم المعنوي للفريق قبل اللقاء المرتقب.

أجواء حماسية داخل المعسكر

سيطرت الأجواء الإيجابية على تدريبات المنتخب، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن على رفع الحالة المعنوية للاعبين، مع التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة.

كما شهد المران لفتة مميزة من لاعبي المنتخب والجهاز الفني، بعدما تم تنظيم ممر شرفي للاحتفال بالنجم عمر مرموش عقب تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه مانشستر سيتي، في مشهد حظي بتفاعل كبير داخل المعسكر.

استقبال خاص للوجوه الجديدة

وفي إطار دعم العناصر الجديدة، احتفل لاعبو المنتخب بانضمام عدد من اللاعبين للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن، حيث حظي كل من كريم حافظ ومصطفى زيكو باستقبال مميز بعد انضمامهما لمعسكر الفراعنة.

كما شهد المعسكر ترحيبًا خاصًا بالثنائي الشاب أقطاي عبدالله وحمزة عبدالكريم، اللذين ينضمان لأول مرة إلى صفوف المنتخب الأول، وسط آمال كبيرة بأن يمثلا إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة