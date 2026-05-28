عملية استهداف إسرائيلية جديدة في غزة.. إعلام عبري يكشف عن الهدف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية استهداف استهدفت قياديين بارزين في الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، هما قائد لواء شمال غزة عز الدين البيك ونائب قائد لواء غزة عماد سليم، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن العملية نُفذت عبر غارة جوية استهدفت موقعاً في شمال قطاع غزة، وسط حديث عن “معلومات استخباراتية دقيقة” قادت إلى تنفيذ الضربة.

وبحسب التقارير، فإن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن القياديين كانا مسؤولين عن إدارة عمليات ميدانية وتنسيق أنشطة عسكرية في مناطق شمال ووسط القطاع، إلا أن الجيش لم يصدر بياناً رسمياً يؤكد نتائج العملية أو مصير المستهدفين بشكل نهائي حتى الآن.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن العملية تأتي ضمن سياسة “الاغتيالات المركزة” التي تتبعها إسرائيل ضد قيادات الفصائل المسلحة في غزة، بهدف إضعاف البنية العسكرية والتنظيمية للفصائل، خاصة في ظل استمرار المواجهات الميدانية وتبادل الهجمات الصاروخية.

كما تحدثت التقارير عن أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل تعتبران القيادات الميدانية أهدافاً ذات أولوية في المرحلة الحالية من الحرب.

في المقابل، لم تعلن الفصائل الفلسطينية بشكل رسمي تفاصيل بشأن الاستهداف أو مصير القياديين المذكورين، بينما اكتفت بعض المنصات الإعلامية المقربة من الفصائل بالإشارة إلى وقوع غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، خصوصاً في شمال غزة، دون تأكيد أسماء الضحايا أو القيادات المستهدفة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وسط تصاعد أعداد الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

كما تتزامن هذه العمليات مع جهود إقليمية ودولية مكثفة للتوصل إلى هدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.