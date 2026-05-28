رياضة

منافس مصر.. حريق ضخم يربك معسكر بلجيكا قبل كأس العالم

رباب الهواري

تسبّب حريق هائل في إرباك استعدادات منتخب بلجيكا قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض حالة من الطوارئ داخل محيط المعسكر التدريبي وأجبر الجهاز الفني على تعديل البرنامج التحضيري خلال الأيام الأخيرة قبل البطولة المرتقبة.

وقرر المدير الفني رودي جارسيا تأجيل الحصة التدريبية التي كانت مقررة داخل المركز الوطني بمدينة توبيز، عقب تصاعد الأدخنة الكثيفة في المنطقة القريبة من مقر إقامة المنتخب، وسط تحركات سريعة من الجهات الأمنية والسلطات المحلية لتأمين اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

حالة من القلق داخل معسكر المنتخب

سيطرت حالة من القلق على لاعبي المنتخب البلجيكي بعد اندلاع النيران بالقرب من مقر المعسكر، خاصة مع الانتشار السريع للدخان في عدة مناطق مجاورة، وهو ما دفع المسؤولين إلى فرض إجراءات احترازية مشددة حفاظًا على سلامة الجميع.

وأكدت تقارير صحفية أرجنتينية أن المنتخب لم يتمكن من خوض تدريباته بصورة طبيعية، بعدما فرضت السلطات حالة تأهب قصوى في المنطقة المحيطة بالمركز التدريبي، خوفًا من امتداد آثار الحريق أو تأثر الأجواء المحيطة بالمعسكر.

إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب الحريق

وامتدت تداعيات الحادث إلى الأنشطة الإعلامية الخاصة بالمنتخب البلجيكي، حيث تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المنتظر أن يظهر فيه اللاعب ماتياس فرنانديز باردو، في ظل استمرار الإجراءات الوقائية التي أعقبت الحريق.

مادة سامة تزيد المخاوف

واندلع الحريق داخل مستودع مخصص للمنسوجات في مدينة توبيز، قبل أن تمتد آثاره إلى مناطق مجاورة، ما دفع السلطات المحلية إلى التحرك السريع للسيطرة على الموقف ومنع تفاقم الأزمة.

ورغم عدم تسجيل أي إصابات بشرية، فإن رئيس البلدية كشف عن رصد جزيئات من مادة الأسبستوس السامة داخل سحابة الدخان الناتجة عن الحريق، الأمر الذي أثار المزيد من المخاوف بشأن سلامة المنطقة المحيطة بالمعسكر.

ويستعد منتخب بلجيكا للمشاركة في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات مصر ونيوزيلندا وإيران، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه استعدادات المنتخب بعد هذه الأزمة المفاجئة.

