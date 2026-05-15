منافس مصر.. قائمة منتخب بلجيكا للمشاركة في مونديال 2026

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الشهر المقبل. ويشارك منتخب بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة ضمن نهائيات كأس العالم رفقة منتخب مصر وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا المشاركة في كأس العالم، كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - سين لامينس – مايك بيندرز

في خط الدفاع: آرثر ثياتي - براندون ميشيل - ناثان نجوي - كوني دي وينتر - جواكين سيس - زينو ديباست - مكسيم دي كويبر - توماس مونييه - تيموثي كاستاني

في خط الوسط: نيكولا راسكين - أكسل فيتسل - هانز فاناكن - يوري تيليمانس - أمادو أونانا - كيفين دي بروين

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - أليكسيس سايلميكرز - روميلو لوكاكو - دودي لوكيباكيو - ماتياس فرنانديز باردو - دييجو موريرا - لياندرو تروسارد - تشارلز دي كيتلير.