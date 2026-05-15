الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خلال المرحلة الأولى.. حملة حقك تنظمي بصحة قنا تقدم خدماتها لـ9090 مواطنة

يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة، والتي نُفذت بعدد من مراكز المحافظة، وحققت إقبالًا كبيرًا من السيدات على خدمات الحملة الطبية والتوعوية المجانية، وذلك في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بقنا لدعم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمختلف مراكز المحافظة.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المرحلة الأولى من الحملة انطلقت بمراكز أبوتشت ونجع حمادي وقوص ونقادة خلال الفترة من 10 وحتى 14 مايو الجاري، حيث جرى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال فرق طبية مدربة، مع توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان داخل الوحدات والمراكز الصحية المشاركة بالحملة.

وأشار صادق، إلى أن الحملة حققت نتائج متميزة، حيث بلغ إجمالي المنتفعات 9090 سيدة، من بينهن 877 من السيدات الجدد، و6521 من المترددات، إلى جانب تقديم خدمات السونار لـ206 حالات، ومتابعة 217 حالة حمل، وتوقيع الكشف على 247 حالة نساء، و236 حالة باطنة، و241 حالة أطفال، فضلًا عن تقديم المشورة الطبية والتوعوية لـ4263 منتفعة.
 

وأضاف وكيل وزارة  الصحة بقنا، كما شهدت الحملة عقد العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية للسيدات المترددات على الحملة، تناولت أهمية تنظيم الأسرة ودوره في الحفاظ على صحة الأم والطفل، والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة الآمنة وطرق إستخدامها الصحيحة، إلى جانب التأكيد على أهمية المتابعة الدورية أثناء الحمل وبعد الولادة، وضرورة الكشف المبكر والمتابعة الصحية المستمرة، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز المفاهيم الصحية السليمة لدى السيدات بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضحت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة، بأن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع الوعي الصحي لدى السيدات، مؤكدة أن الفرق الطبية المشاركة حرصت على تقديم الخدمة الطبية والتوعوية بجودة عالية، بما يضمن وصول الخدمة للمستحقات بمختلف القرى والمراكز.

وأضافت الأمير، بأن المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» من المقرر إنطلاقها خلال الفترة من 17 وحتى 21 مايو الجاري، بمراكز فرشوط والوقف وقفط ومركز قنا، لإستكمال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمجان، ضمن جهود الدولة لتحسين المؤشرات الصحية للأم والطفل

وأشارت مديرة إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة بقنا، إلي استمرار تنفيذ الحملات والفعاليات الصحية التي تستهدف دعم صحة الأسرة المصرية، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية تنظيم الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


محافظ الشرقية
