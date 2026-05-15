محافظ قنا: حملات مستمرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بشوارع نجع حمادي

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ خطتها المحكمة لرفع الباعة الجائلين وإشغالات الطريق بشوارع مدينة نجع حمادي، وذلك في إطار الخطة الشاملة لاستعادة الانضباط بالشارع القنائي وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.



النقاط الحيوية بنجع حمادي

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة المكبرة استهدفت عدة نقاط حيوية بالمدينة لضمان خلو المحاور الرئيسية من العوائق، حيث بدأت الأعمال من شارع التأمينات ومنطقة البريد، ثم انتقلت الفرق التنفيذية لرفع الإشغالات بسوق شادر السمك المواجه للمستوصف الطبي، كما شملت رفع الباعة بمنطقة الشيخ محمد الخواص وتجمعات الباعة الجائلين المتمركزة أسفل الكوبري العلوي بميدان الأوقاف.

وأكد محافظ قنا، أن هذه التحركات لن تكون مجرد حملات مؤقتة، بل تهدف إلى تحسين المظهر العام وإزالة التشوهات البصرية التي تؤثر على الطابع الجمالي للمدينة، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي لتجهيز الباعة ونقلهم بشكل نهائي إلى السوق الحضاري الجديد، الذي تم إنشاؤه ليكون بديلاً منظماً يحفظ كرامة البائع ويوفر بيئة تسوق آمنة ومتطورة للمواطنين.

وشدد الببلاوي، على استمرار هذه الحملات، مع التأكيد على توفير البديل اللائق للباعة من خلال الأسواق الحضارية الجديدة، دون تعطيل حركة المرور أو الإضرار بمصلحة العامة.

وثمن محافظ قنا، الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات التنفيذية برئاسة حسين زمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ونواب رؤساء مدن دشنا وفرشوط وأبوتشت، كما أشاد بعمال الوحدة المحلية، الذين أبدوا مجهوداً كبيراً وتفانياً واضحاً في تنفيذ أعمال رفع الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن تكاتف كافة الجهات كان له الدور الأبرز في إتمام المهمة بنجاح.

متابعة ميدانية دورية

ووجه الببلاوي، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية الدورية على مدار الساعة لضمان عدم عودة الإشغالات إلى سابق عهدها، مؤكداً أن المحافظة تضع تطوير الخدمات اللوجستية والمرافق العامة في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة مراكز المحافظة.





