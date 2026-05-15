أخبار قنا| إحالة مسئولي مدرسة بأبوتشت للتحقيق بسبب عرض حلقة النار.. وفتح التعاقد لمحال وباكيات سوق نجع حمادي الحضاري

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إحالة مسئولي مدرسة بأبوتشت للشئون القانونية بسبب عرض «حلقة النار»، إزالة 41 حالة تعدٍ بقرية المحروسة على مساحة 50 فدانا، مستشفى قنا الجامعي يستأصل زائدة لحمية تتجاوز 10 سم لطفل عامين بتقنية تشفية الأورام، فتح التعاقد لمحال وباكيات سوق نجع حمادى الحضاري لمدة 3 أيام فقط تبدأ من يوم السبت القادم.

بسبب عرض «حلقة النار».. محافظ قنا يحيل مسئولي مدرسة بأبوتشت للشئون القانونية

أحال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المسئولين عن واقعة عرض "حلقة النار" بمدرسة عزبة البوصة الثانوية، التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، إلى التحقيق الفوري بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا على اتخاذ إجراءات رادعة وتوقيع أقصى جزاء ضد كل من تهاون في الحفاظ على أرواح وأمن وسلامة الطلاب داخل الحرم المدرسي، مؤكداً أن العملية التعليمية لا تكتمل إلا ببيئة آمنة تضمن حماية أبنائنا وتؤهلهم للمستقبل في إطار من الانضباط والمسئولية.

على مساحة 50 فدانا.. إزالة 41 حالة تعدٍ بقرية المحروسة في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية المحروسة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لجميع أشكال البناء المخالف والتعديات.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة 41 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة، بإجمالي مساحة بلغت 50 فدانًا و1950 مترًا مربعًا، وذلك بحضور نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل كامل.

بتقنية تشفية الأورام..مستشفى قنا الجامعي يستأصل زائدة لحمية تتجاوز 10 سم لطفل عامين

أعلن الدكتور محمد تاج الدين سعيد، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى قنا الجامعى، عن نجاح فريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي فى استئصال زائدة لحمية كبيرة الحجم تتجاوز 10 سم من قولون طفل يبلغ من العمر عامين، كان يعاني من نزيف شرجي متكرر.

وأوضح أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى قنا الجامعى، بأن الزوائد اللحمية بالقولون تُعد من أهم أسباب النزيف الشرجي، وقد تمثل في بعض الحالات خطورة مستقبلية، مشيرًا إلى أن استئصالها بمناظير الجهاز الهضمي بتقنية تشفية الأورام EMR يُعد من أحدث وأفضل الوسائل العلاجية، ويعكس كفاءة وجاهزية الفريق الطبي للتعامل مع مثل هذه الحالات الدقيقة.

لمدة 3 أيام فقط.. فتح التعاقد لمحال وباكيات سوق نجع حمادى الحضاري بقنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فتح باب التعاقد على محال وباكيات السوق الحضاري الجديد بمدينة نجع حمادي الباعة الجائلين بشارع البوستة، السبت المقبل وذلك لمدة 3 أيام فقط، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالتعاقد بعد تلك المدة.

وأضاف محافظ قنا، بأن بداية الحملات من شارع البوستة، مع استمرار رفع الباعة من باقي الشوارع بنجع حمادي، في إطار الحملات المستمرة التي تشنها الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية لرفع الباعة الجائلين من شوارع المدينة.