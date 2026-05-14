لمدة 3 أيام فقط.. فتح التعاقد لمحال وباكيات سوق نجع حمادى الحضاري بقنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فتح باب التعاقد على محال وباكيات السوق الحضاري الجديد بمدينة نجع حمادي الباعة الجائلين بشارع البوستة، السبت المقبل وذلك لمدة 3 أيام فقط، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالتعاقد بعد تلك المدة.

وأضاف محافظ قنا، بأن بداية الحملات من شارع البوستة، مع استمرار رفع الباعة من باقي الشوارع بنجع حمادي، في إطار الحملات المستمرة التي تشنها الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية لرفع الباعة الجائلين من شوارع المدينة.

وأوضح الببلاوي، إلى أن السوق الحضاري أقيم على مساحة 4000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 40 مليوناً و852 ألف جنيه، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق السيولة المرورية وإنهاء التكدسات في قلب المدينة، وتوفير بيئة عمل منظمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ قنا، بأن السوق الجديد صمم وفق أحدث المعايير، حيث يضم وحدات تجارية تشمل 172 بايكة و48 محلاً تجارياً مجهزاً بالكامل، ومزود لكافتيريا متكاملة لخدمة الباعة والمترددين، وخزانات مياه متطورة، وغرفة أمن وحراسة، ونظام كاميرات مراقبة حديث، ومنظومة إطفاء حرائق متكاملة لضمان أقصى درجات السلامة.

وأشار الببلاوي، إلى أنه تم تحديد القيمة الإيجارية بـ 3000 جنيه للمحل، و1500 جنيه للباكية، وهناك باكيات بـ750 جنيها شاملة الضرائب، مشيرًا إلى أن تلك القيم الإيجارية مدعمة لضمان استقرار التجار.
 

وأشار الببلاوي، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، نجحت في رفع 120 بائعاً متجولاً بشارع البوستة، في إطار استعادة المظهر الجمالي للمدينة وتسيير الحركة المرورية في شوارعها الحيوية.
 

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة التي ترأسها حسين زمقان، رئيس الوحدة المحلية، وبحضور نواب رؤساء مدن فرشوط ودشنا، ورؤساء الوحدات القروية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، استهدفت إنهاء حالة العشوائية في "شارع البوستة" الحيوي، حيث جرى نقل الباعة الجائلين من الشوارع.
 

وأكد محافظ قنا، بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق غير المنظمة وتوفير بيئة آمنة تليق بالمواطنين والتجار على حد سواء، واستمرار جهود المحافظة في متابعة التزام الباعة بالمواقع المخصصة لهم، ومنع أي محاولات لعودة العشوائيات مرة أخرى، حفاظاً على الاستثمارات التى ضختها الدولة لخدمة أهالي نجع حمادى.

النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
