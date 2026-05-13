8000لتر.. تموين قنا يضبط سيارتين لتهريبهما المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، في إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد البترولية قبل بيعها في السوق السوداء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف مباشر من حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، في إطار تشديد الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

​وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بأن رجال التموين والرقابة التموينية، نجحوا في رصد سيارتين أثناء محاولتهما تهريب ما يقرب من 8000 لتر من المواد البترولية المدعمة.

وأضاف القط، بأن الحملات أسفرت عن ضبط 6000 لتر بمركز دشنا، بالإضافة إلى ضبط 2000 لتر أخرى بداخل بندر قنا، مؤكداً أن هذه الكميات كانت معدة للتجميع وإعادة البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير قانونية.

​وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه تم التحفظ على السيارتين والحمولات المضبوطة تحت تصرف الجهات المعنية، كما تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وإخطار جهات التحقيق.

وشدد القط، على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في كافة مراكز وقرى المحافظة، لردع المخالفين والتصدي بكل حزم، لأي محاولات للتلاعب بالمواد البترولية أو السلع التموينية الأساسية.