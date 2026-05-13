رئيس خارجية الشيوخ: مشاركة الرئيس بقمة أفريقيا - فرنسا تعكس التزام مصر بدعم الاستقرار بالقارة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ الدكتور محمد كمال أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة أفريقيا - فرنسا، التي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية ودعم جهود التنمية والاستقرار بالقارة.

وقال الدكتور محمد كمال، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كلمة الرئيس خلال القمة عكست رؤية مصر تجاه تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكدا أن تشديد الرئيس السيسي على أنه "لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية" يجسد ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الاستقرار وتسوية النزاعات وتعزيز فرص التنمية للشعوب الأفريقية.

وأضاف أن مصر، منذ عام 2014، نجحت في إحداث نقلة نوعية في علاقاتها مع الدول الأفريقية، من خلال توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، فضلا عن تقديم الخبرات والدعم الفني في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبنت رؤية واضحة لتعزيز الحضور المصري داخل القارة والانخراط الفاعل في مختلف القضايا الأفريقية.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ على أهمية تطوير آليات التمويل الدولي بما يتيح للدول الأفريقية تنفيذ خططها التنموية، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي للرؤى المطروحة بشأن إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز فرص حصول الدول الأفريقية على التمويل المستدام، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في أعمال قمة أفريقيا - فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث شارك في جلسة العمل الخاصة بمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الأفريقية إلى التمويل المستدام، واستعرض خلالها الأولويات المصرية والأفريقية المتعلقة بإصلاح النظام المالي العالمي.