رئيس جامعة القاهرة: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تنظر إلى الامتحانات باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، وبالتالي تعطى ذات العناية والاهتمام، وفي نهاية كل فصل دراسي، يبدأ الاستعداد مبكرًا حتى تخرج الامتحانات بالشكل اللائق، وهناك مجموعة من الضوابط لسلامة العملية الامتحانية، وحتى ضمان العدالة والانضباط الكامل داخل اللجان.

أما فيما يتعلق بسرية الامتحانات وآليات تأمينها، أضاف خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن هناك قواعد واضحة ومحددة نُعلنها للقائمين على أعمال الامتحانات، وكذلك للطلاب، حتى يكون الجميع على دراية كاملة بها.

وتابع: "نحرص بصورة كاملة على توفير التيسيرات اللازمة لأبنائنا من ذوي الهمم وطلاب الدمج أثناء أداء الامتحانات، حيث تُخصص لهم قاعات مناسبة، ويُوفَّر مراقب لكل طالب من طلاب الدمج لتدوين الإجابات الخاصة به، كما نعمل على تهيئة بيئة ملائمة لهم، بحيث تكون القاعات في أماكن يسهل الوصول إليها، مع مراعاة جميع الضوابط التي تضمن راحتهم وسلامتهم".

وحول لجان الطوارئ، أكد أنها مسألة بالغة الأهمية، إذ تُشكَّل هذه اللجان داخل كل كلية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلة طارئة، وبما أن الامتحانات تمتد على مدار أيام طويلة ولساعات عديدة، فقد تطرأ بعض المشكلات المتعلقة بأسئلة الامتحانات أو بسير اللجان، وهنا تتدخل لجان الطوارئ بصورة سريعة وفعّالة في إطار إدارة الأزمات والتعامل معها.