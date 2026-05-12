جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام التوعوية لمواجهة التنمر

أعلن المجلس الأعلى للجامعات فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية عن الفيلم التوعوي «الكرامة والإنسانية.. خط أحمر»، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها المجلس لمواجهة ظاهرة التنمر وتعزيز الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات.

وجاءت جامعة كفر الشيخ في المركز الثاني عن فيلم «كن سويًا – وجه القمر»، فيما حصلت جامعة الفيوم على المركز الثالث عن فيلم «I Feel Alone».

ويعكس فوز جامعة القاهرة اهتمامها بترسيخ قيم الاحترام والتسامح وقبول الآخر، ونشر الوعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية، من خلال رسائل توعوية هادفة تسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية بين الطلاب، ودعم بيئة جامعية آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتدعم روح التعايش داخل المجتمع الجامعي.