الصحة: تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج في الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 1875 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالسعودية، منذ بداية وصول أفواج الحجاج وحتى مساء الأحد 11 مايو.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

خروج حالتين من المستشفيات السعودية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم 11 مايو بلغ 500 خدمة طبية، منها 181 خدمة في عيادات المدينة المنورة و319 خدمة في عيادات مكة المكرمة. وأشار إلى خروج حالتين من المستشفيات السعودية بعد تحسن حالتهما الصحية، إلى جانب حجز حالتين في وحدات الرعاية المركزة وحالتين بالأقسام الداخلية بالمدينة المنورة، وحجز 6 حالات في مستشفيات مكة المكرمة (منها ثلاث حالات بالأقسام الداخلية، وحالتين بالرعاية المتوسطة، وحالة في الرعاية المركزة).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.