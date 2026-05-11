الصحة: تقديم 1366 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 1366 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الأحد 10 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة. وأضاف أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

حجز 5 حالات في مستشفيات مكة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم 10 مايو بلغ 388 خدمة طبية، منها 223 خدمة في عيادات المدينة المنورة و165 خدمة في عيادات مكة المكرمة. وأشار إلى خروج 4 حالات من المستشفيات السعودية بعد تحسن حالتهم الصحية، إلى جانب حجز حالتين في وحدات الرعاية المركزة بالمدينة المنورة، وحجز 5 حالات في مستشفيات مكة المكرمة (منها حالتان في الرعاية المركزة، وحالة في الرعاية المتوسطة، وحالتين في الأقسام الداخلية).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.