وزير الصحة: القضاء على الالتهاب الكبدي سي إنجاز تاريخي للدولة المصرية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، أن مصر تفخر بالقضاء علي الالتهاب الكبدي الوبائي سي بفضل التوجيهات الرئاسية وتحولت الدولة من الأكثر إصابة إلي الخالية تمام والحصول علي الأشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية ، مضيفا الي أن الجهد المبذول للوصول إلي هذا الإنجاز كبيرة جدا والحفاظ عليه يتطلب جهدا كبيرا وأسسا علمية من خلال كافة الفرق العالمية والطبية .

وزير الصحية يشيد بلجنة الفيروسات الكبدية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ، أن اللجنة المصرية لمكافحة الفيروسات الكبدية كان لها مجهود كبير في مكافحة فيروس سي وقام أعضاء اللجنة بمجهودات وتخطي العقبات الوصول إلي الحلم المنشود الذي وصلنا إليه اليوم بفضل تلك الجهود التي لابد أن نبرزها وتختفي بجهودهم الكبيرة .