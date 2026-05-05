الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة عن تقرير منظمة الصحة العالمية 2026: يرسخ ريادة مصر عالميًا في القضاء على التهاب الكبد C

عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن ما أورده تقرير منظمة الصحة العالمية، الذي أُطلق على هامش مؤتمر التحالف العالمي لالتهاب الكبد 2026 في مدينة بانكوك بشأن التهاب الكبد، يرسخ مكانة مصر كنموذج عالمي ناجح في القضاء على فيروس التهاب الكبد C، بعد رحلة تحول صحي شاملة قادتها الدولة على مدار سنوات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن التقرير يُعد شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية الممتدة على مدار عقدين، والتي تُوجت بمبادرة القضاء على فيروس سي  خلال عامي (2018–2019)، حيث انتقلت مصر من أعلى معلات الإصابة عالميًا إلى أول دولة تحقق «المستوى الذهبي» للقضاء على المرض كمشكلة صحية عامة في أكتوبر 2023، وتسلم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهادة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

وتابع أن مصر نجحت مصر في فحص نحو 63 مليون مواطن فوق 12 عامًا ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، وعلاج أكثر من 5.5 مليون مصاب، مع خفض تكلفة العلاج من 900 إلى 40 دولارًا بفضل التصنيع المحلي، محققة أعلى معدلات تشخيص وعلاج سنوية عالميًا.

انخفاض عالمي في عبء الإصابات

وذكر «عبدالغفار» التقرير أورد أن إقليم شرق المتوسط حقق أكبر انخفاض عالمي في عبء الإصابات خلال الفترة من 2015 إلى 2024، حيث تراجعت الإصابات بنحو 6 ملايين حالة بنسبة 34%، وكان ذلك مدفوعًا بشكل أساسي بجهود مصر الواسعة النطاق، كما  أكد التقرير مواصلة مصر توسيع أثرها خارج حدودها من خلال دعم دول شقيقة مثل غانا وباكستان بإتاحة العلاج وتبادل الخبرات الفنية، مما يعزز من دورها كقوة رائدة في الصحة العالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد حساني  مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، عن فخره بالإنجاز المصري قائلاً: “يمثل هذا الاعتراف الدولي دافعاً قوياً لمواصلة العمل على تعزيز برامج الصحة العامة وتوسيع نطاق المبادرات الوقائية والعلاجية، لضمان الحفاظ على المكتسبات الصحية واستنساخ التجربة المصرية الناجحة لتحقيق أهداف القضاء على الالتهاب الكبدي بحلول عام 2030، خاصة في ظل التقدم البطيء على المستوى العالمي الذي أبرزه التقرير".

