البنك الزراعي المصري يطلق حملة لتشجيع موظفيه للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة

أحمد عبد القوى

أطلق البنك الزراعي المصري حملة لتشجيع موظفيه للتبرع بالدم بمقره الرئيسي في الدقي، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في خدمات نقل الدم القومية، بهدف دعم المنظومة الصحية في مصر، وتعزيز استدامة بنوك الدم، بما يضمن توافر الاحتياطي الآمن من الدم ومشتقاته للمستشفيات وحالات الطوارئ.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه البنك الزراعي المصري، نحو تبني رؤية استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تقوم على إحداث تأثير فعلي ومستدام في المجتمع، من خلال دعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المواطنين.

وتهدف الحملة التي انطلقت تحت شعار "قطرة منك.. حياة لغيرك " ضمن مسيرة "سكة خير" التي أطلقها البنك مارس الماضي، إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين موظفي البنك، وتحويله إلى سلوك مؤسسي مستدام، يعكس وعيهم بدورهم في دعم المجتمع والمساهمة في إنقاذ الأرواح، إلى جانب ترسيخ مفهوم المسؤولية الجماعية داخل بيئة العمل، وتعزيز روح الانتماء، بما يجعل من المشاركة قيمة يومية داخل المؤسسة. 

كما تسلط الحملة الضوء على الأثر الإنساني للتبرع بالدم، حيث تشير التقديرات الطبية إلى أن وحدة دم واحدة يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة ما يصل إلى ثلاثة أشخاص، إلى جانب فوائده الصحية من خلال تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز إنتاج خلايا دم جديدة، مع التأكيد على أن التبرع إجراء آمن تماماً بعد إجراء فحوصات طبية دقيقة للمتبرعين.

 من جانبها، أكدت ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، أن هذه الحملة تأتي إيماناً من إدارة البنك بأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة، كما تجسد التزام البنك بتحويل مبادرات المسؤولية المجتمعية إلى أثر مستدام وملموس. 

وأشارت إلى أن ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى الموظفين يُعد تجسيداً حقيقياً للانتماء والإيثار، من خلال تعزيز ثقافة التبرع بالدم والمساهمة في هذا العمل الإنساني، ومساندة للمرضى ممن يحتاجون للدم بجميع المستشفيات، إلى جانب الأثر الإيجابي للتبرع بالدم وفوائده الصحية والانسانية على المتبرعين.

وأضافت أن البنك يضع صحة وسلامة موظفيه ضمن أولوياته المؤسسية، ويعمل على دمجها في خططه التنموية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة الصحة والسكان ممثلة في خدمات نقل الدم القومية، يُمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي الذي يدعم استمرارية المبادرات الصحية، ويوسع نطاق تأثيرها على مستوى الجمهورية، مع تشجيع الموظفين على نقل ثقافة التبرع بالدم إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، لتعزيز الوعي المجتمعي.

 واختتمت أن هذه الخطوة تُمثل بداية لتوسيع نطاق المبادرات الصحية، وتعزيز الشراكة مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة لكافة فئات المجتمع.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
طريقة عمل سلطة البنجر
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
