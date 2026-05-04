أحمد شوبير يوجه رسالة إلي جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

علق الإعلامي "أحمد شوبير" على حالة الجدل المثارة حول المدير الفني لنادي الزمالك معتمد جمال، مؤكدًا استغرابه من حجم الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن معتمد جمال يواجه انتقادات واسعة عقب التعادل مع إنبي والهزيمة الكبيرة أمام الأهلي، رغم ما يقدمه من عمل وصفه بالجيد داخل الفريق، مشيرًا إلى أن المدرب نجح في الوصول بالفريق إلى نهائي الكونفدرالية، إضافة إلى تصدره ترتيب الدوري في بعض الفترات.

وأضاف أن الحديث المتكرر عن ضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي غير منطقي في ظل التجارب السابقة، متسائلًا عن نتائج بعض المدربين الأجانب الذين تولوا المسؤولية من قبل، مؤكدًا أن الحكم على المدرب الحالي يجب أن يكون بشكل عادل.

واعتبر شوبير أن معتمد جمال يُعد من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الزمالك في السنوات الأخيرة، باستثناء بعض الأسماء مثل فيريرا وجوزيه جوميز، مشددًا على أن الحملة الموجهة ضده غير مبررة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منحه الهدوء وعدم زيادة الضغوط عليه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة أن الفريق لا يزال ينافس على أكثر من بطولة، وقد يحقق نتائج إيجابية خلال الأسابيع المقبلة.