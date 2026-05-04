الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل  ستيك طري وعصاري مع صوص غني، وبجانبه بطاطس كريمية وخضار ملون .

 أولًا: ريب آي ستيك

المكونات:

قطعة ريب آي ستيك (سمك 2 سم تقريبًا)

ملح وفلفل أسود

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة زيت

2 فص ثوم صحيح

روزماري أو زعتر (اختياري)

الطريقة:

1. اتركي الستيك خارج الثلاجة 20 دقيقة.

2. تبليه بملح وفلفل فقط.

3. سخني طاسة جدًا، ضيفي الزيت.

4. حطي الستيك وشوحيه 3 دقائق لكل جانب (أو حسب درجة التسوية).

5. في آخر دقيقة ضيفي الزبدة والثوم والروزماري، واسقيه من الزبدة.

6. ارفعيه وغطّيه 5 دقائق يرتاح.

 الصوص الكريمي البني

المكونات:

نفس طاسة الستيك

1 ملعقة زبدة

1 ملعقة دقيق

1 كوب مرقة

نصف كوب كريمة طبخ أو لبن

فلفل أسود

مشروم شرائح (اختياري)

الطريقة لعمل ستيك :

1. في نفس الطاسة ضيفي الزبدة.

2. انزلي بالدقيق وقلبي دقيقة.

3. ضيفي المرقة تدريجيًا.

4. ضيفي الكريمة والمشروم.

5. اتركيه يثقل ويصبح صوص ناعم.

 الماشد بوتاتو

المكونات:

3 بطاطس مسلوقة

2 ملعقة زبدة

نصف كوب لبن دافئ

ملح وفلفل

الطريقة:

اهرسي البطاطس وهي ساخنة، ضيفي الزبدة واللبن تدريجيًا لحد ما تبقى ناعمة وكريمية.

 الخضار السوتيه

المكونات:

جزر

كوسة

بروكلي

فلفل ألوان

الطريقة:

في طاسة بزبدة أو زيت، شوحي الخضار على نار عالية 5 دقائق مع رشة ملح وفلفل.

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة

