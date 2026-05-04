محافظ أسيوط: ضبط 60 كيلو جرام فراخ وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط 60 كيلو جرامًا من أجزاء الفراخ والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية شنتها مديرية التموين على الأسواق ومحال بيع الفراخ والمجمدات بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات التموينية والرقابية تُنفذ بشكل دوري ومفاجئ بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح اللواء محمد علوان أن مديرية التموين بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، تواصل حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ البيع المختلفة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والرقابية، لمتابعة توافر السلع الغذائية، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن إحدى الحملات المشتركة، التي نُفذت بالتعاون بين إدارة تموين غرب ومديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، أسفرت عن ضبط 60 كيلو جرامًا من أجزاء الفراخ والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من محال بيع الفراخ والمجمدات بحي غرب.

وشارك في تنفيذ الحملة كل من أحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى محمد، ومحمد خلف أبو سليم مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين، إلى جانب أحمد عيادة مدير إدارة تموين غرب، والدكتور أحمد عبد المجيد بدر، والدكتور سامي مدحت، والدكتورة سارة أحمد محمود من مديرية الطب البيطري.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامتهم.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع بجميع القرى والمراكز، لضمان توافر السلع، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

كما ناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تموينية أو تجاوزات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، دعمًا لجهود الرقابة وتحقيق الصالح العام.