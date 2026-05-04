المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامج تدريبي لميسرات برنامج “نورة” بقرية دنجواي

واصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ برنامج تدريبي لميسرات برنامج “نورة” بقرية دنجواي بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)،والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، وهدف إلى تعزيز قدرات الميسرات وتمكينهن من تقديم محتوى الدليل التدريبي للبرنامج بكفاءة وفاعلية.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى “حياة كريمة”، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها التعريف بأداة التحليل الرباعي وآليات توظيفها، إلى جانب استعراض أنماط التعلم المختلفة، والتي شملت التعلم الحركي والبصري والسمعي، فضلًا عن التعلم من خلال القراءة والكتابة.

كما اشتمل التدريب على جانب عملي لتأهيل الميسرات على تنفيذ الجلسات المخصصة للفتيات المشاركات في البرنامج، وذلك من خلال عروض تطبيقية، بما يساهم في رفع كفاءتهن وتحسين جودة تنفيذ الجلسات.

يذكر أن برنامج “نورة” يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين الفتيات، من خلال تنمية مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وإعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.