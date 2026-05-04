أقطاي عبدالله.. صفقة مرفوضة تتحول إلى صراع بين الكبار في الدوري المصري

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، إن اللاعب أقطاي عبد الله، الذي كان يلعب في نادي طنطا بدوري المظاليم، كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى سموحة في شهر يونيو الماضي مقابل 5 ملايين جنيه، لكن الصفقة لم تتم.

وأضاف فرج عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أن اللاعب تم عرضه بعد ذلك على أندية القمة بنفس القيمة تقريبًا، إلا أن أيًا منها لم يتعاقد معه أو حتى يهتم بمتابعته.

وتابع أن نادي إنبي نجح في ضم اللاعب مقابل 3.5 مليون جنيه، ولعب معه لمدة 6 أشهر فقط، المفارقة الآن أن نفس أندية القمة أصبحت تعرض ما يقرب من 50 مليون جنيه من أجل التعاقد معه، وتتنافس بشدة على ضمه.