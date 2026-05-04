تويوتا هايلوكس تتحول إلى شاحنة قلابة ذاتية التحميل بقدرة 11000 رطل

أثار الجيل التاسع والجديد كليًا من السيارة تويوتا هايلوكس، الذي أطلق عليه اسم "هايلوكس ترافو" في الأسواق الآسيوية، اهتمامًا واسعًا من شركات التعديل العالمية فور الكشف عنه في مطلع عام 2026.

وتصدرت شركة "رونج روينج سيرفيس" (Rung Rueng Service) التايلاندية المشهد بتحويل هذه البيك أب متوسطة الحجم إلى شاحنة نقل قلابة (Tipper) مزودة برافعة هيدروليكية خلف المقصورة، مما حولها إلى محطة عمل متكاملة قادرة على أداء مهام شاقة كانت تقتصر سابقًا على الشاحنات الكبيرة.

ويأتي هذا الطراز ليلبي احتياجات قطاعات الإنشاءات والخدمات اللوجستية التي تبحث عن مركبة مرنة وقوية في آن واحد، قادرة على التحميل الذاتي وتفريغ الحمولة آليًا بكل سهولة.

حمولة استثنائية تصل إلى 5 أطنان وتجهيزات ميكانيكية فائقة

وتعد الميزة الأبرز في نسخة "هايلوكس ترافو" المعدلة هي قدرتها على حمل أوزان تصل إلى 5000 كيلوجرام (نحو 11 ألف رطل)، وهو رقم يتجاوز بمراحل قدرات الحمولة المعتادة لسيارات البيك أب التقليدية.

ولتحقيق هذا الإنجاز، قامت الشركة بتطوير نظام تعليق خلفي شديد التحمل يشتمل على محور عائم (Floating Rear Axle) مدعوم بنوابض ورقية (سوست) مخصصة للأوزان الثقيلة، بالإضافة إلى مخمدات صدمات متطورة بقلب يبلغ قطره 20 مم لضمان استقرار الشاحنة تحت أقصى حمل.

وتتوفر منصة التحميل الخلفية المصنوعة من الصلب عالي المقاومة بأبعاد قياسية تبلغ 2500 مم طولاً و1760 مم عرضًا، مع إمكانية تخصيص ارتفاع الجوانب لتصل إلى 800 مم حسب رغبة العميل.

نظام رفع هيدروليكي مزدوج ورافعة ذكية للتحميل الذاتي

زودت الشاحنة بنظام هيدروليكي متطور لآلية القلاب يتوفر بخيارين تقنيين؛ الأول يعتمد على الطاقة الكهربائية وهو المفضل لمعظم الاستخدامات التجارية، والثاني يعمل عبر مأخذ القدرة (PTO) المستمد مباشرة من طاقة المحرك لضمان قوة رفع هائلة في الظروف الأكثر قسوة.

وما يميز هذا الإصدار لعام 2026 هو إضافة رافعة (Crane) خلف المقصورة مباشرة بقدرة رفع تصل إلى 1000 كيلوجرام، مما يغني السائق عن الحاجة لمعدات رفع خارجية أو عمالة إضافية عند تحميل الطرود والمعدات الثقيلة.

وتجعل هذه الإضافات التقنية من الهايلوكس مركبة مستقلة تمامًا في مواقع العمل، حيث يمكنها رفع وتحميل وتفريغ البضائع بضغطة زر واحدة.

تصميم هجومي وخيارات دفع متنوعة لجيل الهايلكس التاسع

وحافظت "هايلوكس ترافو" المعدلة على الهوية البصرية الجريئة للجيل التاسع، مع إضافة لمسات تعزز من طابعها العملي مثل المصدات الأمامية الفولاذية (Bull Bars) وكشافات الإضاءة الإضافية بتقنية "إل إي دي".

وتتوفر السيارة بخيارات محركات ديزل متطورة مدعومة بتقنية الهايبرد الخفيف لتقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي يوفر ثباتًا فائقًا على الطرق الوعرة وغير الممهدة.

إن دمج هذه القوة الميكانيكية مع التعديلات الوظيفية الذكية لشركة "آر آر إس" يجعل من تويوتا هايلكس 2026 الخيار الأول للمقاولين وأصحاب المزارع الذين يبحثون عن شاحنة صغيرة الحجم بقلب شاحنة نقل عملاقة.