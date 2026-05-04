خسارة 300 جنيه في الجنيه الذهب.. هل يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر ؟

بدأت أسعار الذهب في مصر تعاملات هذا الأسبوع الجاري بتراجعات ملحوظة في الأسعار، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو 2026 استمرار التراجع بعد موجة ارتفاع سجلها المعدن الأصفر في ختام الأسبوع الماضي، وتحديدًا يوم الجمعة، ليدخل الذهب هذا الأسبوع في مسار هبوطي تدريجي.

وبمقارنة الأسعار ببداية التحرك الصاعد يوم الجمعة 1 مايو، يتضح أن الذهب فقد جزءًا من مكاسبه، حيث تراجع سعر عيار 21 من 6959 جنيهًا إلى 6920 جنيهًا اليوم، بانخفاض يقترب من 40 جنيهًا.

كما انخفض عيار 24 من 7954 جنيهًا إلى 7909 جنيهات، ليفقد نحو 45 جنيهًا خلال نفس الفترة.

وتراجع سعر الجنيه الذهب من 55678 جنيهًا إلى 55363 جنيهًا، بخسارة تجاوزت 300 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر فقد جاءت كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7909 جنيهات.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 7250 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5932 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4614 جنيهًا.

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 245997 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 55363 جنيهًا.

فهل يستمر تراجع الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع، أم تعود الأسعار للارتفاع من جديد؟!.