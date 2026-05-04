استقرار أسعار الذهب وسط قلق جيوسياسي وضغوط الفائدة
أ ش أ

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في التعاملات الآسيوية اليوم / الاثنين /، حيث يترقب المستثمرون بحذر تداعيات حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة في منطقة الشرق الأوسط بشأن حرب إيران ومستقبل أسعار الفائدة العالمية.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 4,612.98 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتستقر عند 4,624.14 دولار للأوقية.
وفي المقابل، سجلت المعادن النفيسة الأخرى أداء إيجابيا، حيث ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 75.69 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 0.9% مسجلا 2,010 دولارات للأوقية.
يأتي هذا الثبات النسبي للذهب بعد شهرين من التراجع المستمر للمعدن الأصفر، نتيجة طغيان المخاوف من الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران على الطلب التقليدي على الذهب كأداة للتحوط والملاذ الآمن.
وعلى الصعيد السياسي، تزايدت المخاوف بشأن استقرار الملاحة الدولية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية عسكرية تهدف لتأمين مرور السفن التجارية في مضيق هرمز، وهو ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية بالإشارة إلى اعتزامها نشر المزيد من السفن والأفراد العسكريين في المنطقة.
من جانبه، حذر الجانب الإيراني من أن أي تدخل عسكري أمريكي سيعتبر خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم وجود تحركات دبلوماسية موازية تتعلق بخطة إيرانية مقترحة لإنهاء الصراع وإعادة فتح المضيق.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، حذر نيل كاشكاري عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس من أن طول أمد الحرب يفرض مخاطر اقتصادية وتضخمية واسعة، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين الراهنة قد تعيق قدرة البنك على التوجيه المستقبلي بشأن أسعار الفائدة، مع عدم استبعاد خيار الرفع لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وتزامن ذلك مع توجه عام لدى البنوك المركزية الكبرى في اليابان وأوروبا وبريطانيا نحو تشديد السياسة النقدية، وهو ما يزيد من الضغوط على الذهب باعتباره أصلا غير مدر للعائد في ظل ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة.

