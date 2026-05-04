بنك ناصر الاجتماعي يطلق منتجا تمويليا جديدا تحت اسم “في حب مصر”

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منتج تمويلي جديد تحت اسم “في حب مصر”، والذي يستهدف تقديم تمويلات نقدية ميسّرة لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات الجدد، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية، ودعم حركة الطلب المحلي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق هذا المنتج يأتي انطلاقًا من إدراك البنك للتحديات المعيشية التي تواجه العديد من الأسر، وحرصه على توفير أدوات تمويلية ميسّرة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى دخلهم، في إطار رؤية البنك لتوسيع مظلة الشمول المالي وإتاحة الخدمات التمويلية لفئات أكبر من المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل الثابت.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المنتج يتيح تمويلات نقدية بقيمة تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بعائد منخفض وميسر، بما يوفر فرصة حقيقية للفئات المستهدفة للاستفادة من التمويل بصورة آمنة ومنظمة، دون تحمل أعباء مالية مرتفعة، مع ضمان سهولة إجراءات الحصول على التمويل.

وفي ذات السياق أضاف الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أن إطلاق منتج "في حب مصر" يأتي ضمن استراتيجية متكاملة للتوسع في طرح المنتجات التمويلية ذات البعد الاجتماعي، والتي تهدف إلى دعم المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الشمول المالي.

وأكد النحاس أن المنتج يستهدف العملاء الجدد للبنك من موظفي الحكومة من العاملين بالقطاع العام، وأصحاب المعاشات، إضافة إلى ورثة المعاشات وذلك بشرط ألا يكون العميل قد سبق له الحصول على تمويل من البنك، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين للاستفادة من هذا التمويل وتحقيق أقصى استفادة مجتمعية منه، كما يوفر المنتج مدد سداد مرنة بما يمنح العملاء القدرة على اختيار خطة السداد الأنسب لظروفهم المالية، ويساعدهم على الالتزام بالسداد دون ضغوط، ويعزز الاستقرار المالي للأسر المستفيدة.