محافظ الغربية: ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز و650 كجم سكر مدعم و1.65 طن دقيق بلدي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية،جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة عن ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية داخل أحد المستودعات بكفر الزيات بعد التصرف فيها بالمخالفة، إلى جانب تحرير محاضر للمستودع لعدم وجود سجلات والغلق بدون إذن خلال مواعيد العمل الرسمية،كما تمكنت إدارة تموين مركز طنطا من ضبط 650 كجم سكر تمويني مدعم قام أحد البقالين التموينيين بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالمخالفة.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 61 محضرًا متنوعًا بمناطق بندر طنطا ومركز طنطا وبسيون والسنطة وبندر المحلة وكفر الزيات، شملت نقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف وتجميع الدقيق البلدي المدعم، والتوقف عن الإنتاج، ومخالفات متنوعة أخرى،كما بلغ إجمالي كميات الدقيق التي تم ضبط التصرف فيها بالمخابز 33 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 1650 كجم بما يعادل 1.65 طن.

حملات تموينية

وفيما يخص البدالين التموينيين، تم تحرير 13 محضرًا شملت الغلق أثناء مواعيد العمل، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وتجميع سلع تموينية بغرض بيعها بالمخالفة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملات تموينية لردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق المواطنين أو الاستيلاء على الدعم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.