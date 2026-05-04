مي سليم تتألق بإطلالة متميزة.. صور

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديد في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة متميزة.

وتألقت مي سليم بلوك جديد أبرز جمالها معتمدة خلاله علي الميكب البارز، ونالت الصور إعجاب متابعيها وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

من جانب آخر، كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى التعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي من خلال مسلسل “روج أسود” الذى يعرض حاليا فى رمضان الحالي.

وقالت مي سليم، لـ “صدى البلد”: “لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة”.