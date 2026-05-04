قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط: مصر بصدد إطلاق حزمة تقارير استراتيجية لدعم كفاءة السياسات الاقتصادية
وزير المجالس النيابية: الحكومة لا تتستر على أي فساد في هيئة التأمينات
​جنايات طور سيناء تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لمدان باختطاف طفلة والتعدي عليها
وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
من قصور الملوك للسوشيال ميديا.. رحلة الشيخ طه الفشنى وعودة “يا أيها المختار”
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
البحرية الإيرانية تمنع دخول مدمرات أمريكية و صهيونية إلى مضيق هرمز
تحقيقات التحـ.ـرش تهز إسرائيل.. صدمة بعد كشف وقائع استغلال داخل مكتب المدعي العام بدولة الاحتلال
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج
فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية
الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون – "Digilians، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العسكرية المصرية.

حضر اللقاء المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بتأكيد أهمية مبادرة " الرواد الرقميون" في تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من هذه المبادرة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، ولا سيما أنها تساعد في تأهيل المستفيدين منها على الالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وخلال اللقاء، أشار المهندس رأفت هندي إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل الرقمي من خلال برامج أكاديمية ومهنية تشمل الماجستير، والدبلوم المتخصص، والدبلوم المكثف، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

 وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن عدد المتقدمين في الدفعة الأولى للمبادرة بلغ نحو 40 ألف شاب وشابة؛ حيث التحق بها بعد اجتياز اختبارات القبول 1674 شابا وشابة، بنسبة 58% من الإناث، و42% من الذكور، مضيفًا أن برامج المبادرة بها ماجستير العلوم لمدة عامين، وماجستير مهني لمدة عام، والدبلوم المتخصص لمدة 9 أشهر، والدبلوم المكثف لمدة 4 أشهر.

كما أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون في 11 أبريل الماضي؛ لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشباب للالتحاق بالمبادرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجهيز عدد من المعامل المتخصصة، لتوفير التدريب التقني للملتحقين بالمبادرة، وجار العمل على استكمال باقي التجهيزات، بما يدعم جودة العملية التدريبية.

وفي الوقت ذاته، أشار المهندس/ رأفت هندي إلى أنه في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية؛ فإنه تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية؛ بهدف توفير شهادات دولية معتمدة، وربط التدريب بالتوظيف، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل، إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية، كما شاركت 5 شركات في 18 مشروع تخرج لمسار تحليل الأعمال بجامعة سانز ماليزيا، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الاجراءات التي تستهدف ضمان جودة العملية التدريبية، وإدماج مهارات التسويق الذاتي وبناء الهوية المهنية الرقمية مع دعم ربط الخريجين بفرص التوظيف وإتاحة محافل تشبيك للتوظيف.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دعم لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، من خلال إلحاق الخريجين بمراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في المحافظات وحاضنات القطاع الخاص لاحتضان الأفكار والمساندة في الحصول على استثمارات للشركات الناشئة وإشراكهم في تطوير تطبيقات حكومية من خلال معمل الابتكار الحكومي.

وأوضح الوزير أنه يتم تطوير منصة إلكترونية تتضمن مسارا للتتبع المهني للخريجين، كما يتم إعداد تقرير ربع سنوي بالموقف الحالي للمبادرة تفصيليا.

كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خريجي برنامج الماجستير المهني يحصلون على شهادات دولية من خلال شراكات مع جامعات دولية، وهي جامعة كوينز بكندا وجامعة سانز ماليزيا، كما يحصل خريجو برنامج الدبلوم المتخصص على رخصتين لاختبارات دولية، فيما يحصل خريجو برنامج الدبلوم المكثف على رخصة لاختبارات دولية، وذلك بالإضافة إلى الحصول على شارات دولية عبر منصة التعلم كورسيرا ومنصات أخرى.

الرواد الرقميون رواد رقميون مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصدر عسكري إيراني: جاهزون لجميع السيناريوهات في مضيق هرمز

الدواجن

هياكل الدواجن صالحة أم ضارة للاستخدام الآدمي.. متخصصون يوضحون الحقيقة

صورة أرشيفية

مراسل القاهرة الإخبارية: المشهد الداخلي اللبناني يواجه تحديات متزايدة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد