رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون – "Digilians، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العسكرية المصرية.

حضر اللقاء المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بتأكيد أهمية مبادرة " الرواد الرقميون" في تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من هذه المبادرة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، ولا سيما أنها تساعد في تأهيل المستفيدين منها على الالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وخلال اللقاء، أشار المهندس رأفت هندي إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل الرقمي من خلال برامج أكاديمية ومهنية تشمل الماجستير، والدبلوم المتخصص، والدبلوم المكثف، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن عدد المتقدمين في الدفعة الأولى للمبادرة بلغ نحو 40 ألف شاب وشابة؛ حيث التحق بها بعد اجتياز اختبارات القبول 1674 شابا وشابة، بنسبة 58% من الإناث، و42% من الذكور، مضيفًا أن برامج المبادرة بها ماجستير العلوم لمدة عامين، وماجستير مهني لمدة عام، والدبلوم المتخصص لمدة 9 أشهر، والدبلوم المكثف لمدة 4 أشهر.

كما أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون في 11 أبريل الماضي؛ لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشباب للالتحاق بالمبادرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجهيز عدد من المعامل المتخصصة، لتوفير التدريب التقني للملتحقين بالمبادرة، وجار العمل على استكمال باقي التجهيزات، بما يدعم جودة العملية التدريبية.

وفي الوقت ذاته، أشار المهندس/ رأفت هندي إلى أنه في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية؛ فإنه تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية؛ بهدف توفير شهادات دولية معتمدة، وربط التدريب بالتوظيف، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل، إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية، كما شاركت 5 شركات في 18 مشروع تخرج لمسار تحليل الأعمال بجامعة سانز ماليزيا، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الاجراءات التي تستهدف ضمان جودة العملية التدريبية، وإدماج مهارات التسويق الذاتي وبناء الهوية المهنية الرقمية مع دعم ربط الخريجين بفرص التوظيف وإتاحة محافل تشبيك للتوظيف.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دعم لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، من خلال إلحاق الخريجين بمراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في المحافظات وحاضنات القطاع الخاص لاحتضان الأفكار والمساندة في الحصول على استثمارات للشركات الناشئة وإشراكهم في تطوير تطبيقات حكومية من خلال معمل الابتكار الحكومي.

وأوضح الوزير أنه يتم تطوير منصة إلكترونية تتضمن مسارا للتتبع المهني للخريجين، كما يتم إعداد تقرير ربع سنوي بالموقف الحالي للمبادرة تفصيليا.

كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خريجي برنامج الماجستير المهني يحصلون على شهادات دولية من خلال شراكات مع جامعات دولية، وهي جامعة كوينز بكندا وجامعة سانز ماليزيا، كما يحصل خريجو برنامج الدبلوم المتخصص على رخصتين لاختبارات دولية، فيما يحصل خريجو برنامج الدبلوم المكثف على رخصة لاختبارات دولية، وذلك بالإضافة إلى الحصول على شارات دولية عبر منصة التعلم كورسيرا ومنصات أخرى.