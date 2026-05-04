مؤتمر مصر وOECD يستعرض نتائج 5 سنوات من التعاون والإصلاح الاقتصادي

أفادت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز"، بانتهاء الجلسة الافتتاحية لفعالية ختام البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الكتور مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاقتصادية.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن المؤتمر يستعرض نتائج البرنامج منذ توقيع مذكرة التفاهم في أكتوبر 2021 وحتى يونيو 2026، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة عبر جلسات حوارية تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة.

وأضافت أن مدبولي أكد في كلمته أهمية البرنامج في دعم الإصلاحات الهيكلية وتطوير السياسات العامة، مشيرًا إلى دوره في تعزيز مشاركة مصر دوليًا وتبادل الخبرات، فضلًا عن إسهاماته في مجالات التحول الرقمي، الحوكمة، وتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.